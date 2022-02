Mikołaj Roznerski ma romans? Przyłapano go w Paryżu z Anną Głogowską

Roznerski i Głogowska poznali się w 2019 r. podczas pracy przy spektaklu "Piękna Lucynka", a rok później pojawili się w programie "Anything goes. Ale jazda". Jak podaje Plotek w jednym z wywiadów tancerka wyznała, że "zakochała się w pracowitym facecie, który ma mięśnie ze stali i ładnie na nią patrzy". Opis zdaje się pasować do Roznerskiego... Plotek zapytał o to zainteresowaną, ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.