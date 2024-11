Julia Kuczyńska to niekwestionowana ikona mody. Od lat pasjonuje się modą i bawi się najgorętszymi trendami, tym samym inspirując wiele kobiet. Śmiało można powiedzieć, że jest jedną z najlepiej ubranych Polek. Modowe triki ma w jednym palcu. Maffashion nie tylko zna się na trendach, ale często sama je wyznacza.

Jej modowe eksperymenty głównie możemy śledzić na Instagramie, gdzie ma już prawie 1,5 mln obserwujących. Kiedy wydaje nam się, że już niczym nie jest w stanie zaskoczyć, to przychodzi z kolejną perełką. Tak stało się i tym razem. Julia Kuczyńska podzieliła się na swoim instagramowym koncie sesją dla znanej marki biżuteryjnej. Naszą uwagę skradła jesienna stylizacja, na czele z kozakami z wywiniętą cholewką.

Blogerka postawiła na czarną mini oraz długi płaszcz w musztardowym kolorze. Całość podkręciła biżuterią XXL, czarnymi rajstopami i torebką, której kolor nawiązywał do płaszcza. "Wisienką na torcie" w jesiennym looku były kozaki , które są bez wątpienia absolutnym odkryciem tego sezonu. Wybór Maffashion padł na model z opuszczoną cholewką i szpiczastym noskiem.

Te kozaki cieszą się dużą popularnością. W kolekcjach sieciówek znajdziemy modele zarówno na obcasie, jak i płaskiej podeszwie. Co więcej, możemy dostać je także w dwóch wersjach - kozaki sięgające kolan oraz te krótsze, za kostkę, które są alternatywą dla botków . Oprócz tego możemy wybierać spośród najmodniejszych barw tego sezonu.

Czarne rajstopy to przeżytek? Spójrzcie, co nosi Maffashion

Czarne rajstopy to przeżytek? Spójrzcie, co nosi Maffashion

Pod ujęciami, które dodała Maffashion, posypała się masa komplementów. Ta jesienna propozycja ewidentnie przypadła do gustu internautom, którzy chwalą na potęgę.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!