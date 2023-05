Magda Gessler dodała zdjęcie sypialni. Fani zwracają uwagę na jeden szczegół

O to, jaką babcią jest Magda Gessler została zapytana jej córka. - Jest w wiecznym niedosycie jeśli chodzi o widzenie swoich wnuków, więc to dobrze. Myślę, że to będzie ciekawe mieć taką babcię. Trochę łatwiej będzie mieć taką babcię niż mamę - przyznała Lara Gessler w rozmowie ze "Światem Gwiazd".