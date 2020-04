Magda Mołek komentuje ustawę antyaborcyjną. "Nie przecierałam oczu ze zdumienia"

Magda Mołek o komentarzach internautów ws. próby zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej

Post wywarł niemałe poruszenie w internecie. Jedna z obserwatorek zaatakowała dziennikarkę: "Jak matka dwójki dzieci może w jakikolwiek sposób wspierać aborcję? To jest przerażające!". A takich komentarzy było wiele pod postem. "Pani już się zdążyła urodzić, więc czemu jest za tym, by inni się nie mogli urodzić? To chore!" - brzmi kolejny. Mołek ze spokojem ducha odpierała kolejne ataki i wchodziła w polemikę z użytkownikami Instagrama.