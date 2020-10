Magda Mołek nie przebiera w słowach: "Wuc nawołuje do rozlewu krwi"

"(…) Wuc (pisownia celowa) nawołuje do rozlewu krwi. To TVP kłamie i szczuje nas na siebie. To prawicowi 'publicyści' nazywają nas kur... WIĘC nie piszcie i nie mówcie już więcej, że NIE WYPADA, ŻE BRAK KLASY, ŻE AGRESJA. Dziewczyny i Chłopaki! Dmuchajcie w skrzydła każdej kobiecie obok was" – wścieka się w instagramowym wpisie Magda Mołek. To jej reakcja na ostatnie wydarzenia w kraju. Nie mogła bardziej wprost wesprzeć Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Emocjonalny wpis Mołek zaskoczył wielu jej obserwatorów, którzy byli przyzwyczajeni do stonowanych wypowiedzi dziennikarki. I dali temu wyraz w komentarzach. Część wyprowadziła 44-latkę z równowagi. "Przykro mi. Taka wypowiedź z ust dziennikarki to w moim odczuciu brak klasy. (…) To, że TVP kłamie i szczuje, oznacza, że mamy zniżać się do ich poziomu? Nie wierzę w to, co czytam. (…) Pani Magdo, spokojnie" – zwróciła się do Mołek anonimowa internautka. Szybko otrzymała odpowiedź. "Proszę pani, ja jestem wk…, dokładnie tak jak moje koleżanki. Proszę mnie więc nie uspokajać" – odparowała.