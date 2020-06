Magda Mołek włożyła kombinezon z sieciówki. To doskonały wybór na lato. Wpisuje się w trendy 2020

Kombinezon na lato. Magda Mołek postawiła na róż

Kombinezon może być świetną alternatywą dla letniej sukienki czy spódnicy. Jeśli nigdy nie miałaś okazji go nosić, być może teraz jest dobry czas, żeby to zmienić. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia Magdy Mołek – pastelowy róż od stóp do głów wcale nie musi kojarzyć się z kiczem.