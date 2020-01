Magdalena Adamowicz spotkała się z Jurkiem Owsiakiem. Wspólne zdjęcie wyraża więcej niż słowa

Magdalena Adamowicz ma za sobą trudny czas. 14 stycznia minął rok od śmierci jej męża, prezydenta Gdańska. Zmarł tuż po tym, jak szaleniec dźgnął go nożem podczas Światełka do Nieba w czasie finału WOŚP. Teraz Adamowicz spotkała się z Jurkiem Owsiakiem, który czuł się winny tej tragedii.

Magdalena Adamowicz i Jurek Owsiak

Jurek Owsiak ma bliską relację z Adamowicz. Trudno się temu dziwić. Wspierali się nawzajem w czasie 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Owsiak obwiniał się za śmierć męża europosłanki i w związku z tym zrezygnował z funkcji prezesa fundacji. Za sprawą mediów społecznościowych tysiące osób prosiły go, by wrócił, bo bez niego WOŚP nie byłaby tym samym. Po jakimś czasie Jurek odpowiedział na ten apel i zgodził się na powrót. Nie ukrywał, że robi to dla zmarłego prezydenta.