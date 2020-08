Magdalena Lamparska chwali się metamorfozą. Schudła 10 kg

Lamparska postanowiła przypomnieć swoim fanom, jak wielką przemianę przeszła przez ostatnie 10 lat. I dodać otuchy tym, którzy boją się walczyć o swoje marzenia. Na Instagramie opublikowała dwie fotografie, jedną z 2020 roku, drugą, zrobioną 10 lat wcześniej. Lamparska podkreśliła, że na pierwszym zdjęciu jest nie tylko o 10 lat starsza, ale też - o 10 kg lżejsza. Ale czy to coś zmienia?

"To ta sama osoba. Dziewczyna, która stała się kobietą, która wie czego nie chce i jest otwarta na to co chce. Nie boi się ciężkiej pracy (też nad sobą), konsekwencji, zmiany, żeby być lepszą i móc więcej", napisała filozoficznie aktorka i zachęciła swoich fanów, aby słuchali swojej intuicji i spełniali marzenia.