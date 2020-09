Magdalena Mołek o swojej prywatności. Zdradziła, dlaczego nie mówi o rodzinie

2020 jest zdecydowanie rokiem zmian i niespodzianek. Tak samo było również w przypadku Magdaleny Mołek, która po latach pracy dla telewizji postawiła wszystko na jedną kartę i ze studia nagraniowego przeniosła się do swojego azylu, gdzie nagrywa własne programy na YouTube. Bez żadnych ograniczeń narzucanych z góry porusza tematy, które do tej pory uchodzą za tabu.

Magdalena Mołek o rodzinie

To, że przełamuje niektóre zasady, nie oznacza jednak, że zmieni swoje podejście do prywatności, którą tak bardzo sobie ceni. W wywiadzie dla "Jastrząbpost" dziennikarka zdradziła, dlaczego nie mówi o swoich najbliższych.

"Ja jestem nadal powściągliwa w opowiadaniu o moim życiu prywatnym, bo mam taką naturę. Są osoby, które mówią o tym naturalnie i z wdziękiem, a ja ze względu na to, że mam dzieci i męża, który chce w miarę możliwości pozostać osobą niezwiązaną z moim światem, to staram się tego nie upubliczniać. Robię to z szacunku do tych, którzy mnie otaczają, a nie dlatego, że z jakiś niewytłumaczalnych powodów nie chcę się swoją prywatnością dzielić ze światem. Uważam, że dzieląc się nazwiskiem, dzieląc się wizerunkiem i tak już daje bardzo dużo, bo tego nie mam na własność. To już nie jest moje prywatne. Więc cała historia, kim są ci, którzy mnie otaczają, musi pozostać w sferze prywatnej. I w sumie to jest wspaniałe" – wyjaśniła.