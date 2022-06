Magdalena Stępień przekazała wieści o synku. Operacja na razie jest niemożliwa

"Jednocześnie odpowiadając na wiele pytań dotyczących taty Oliwierka i jego wypowiedzi w mediach społecznościowych informuję, że nie będę się obecnie w żaden sposób do nich odnosić czy komentować. (…) Jak Wam wiadomo, mamy z tatą Oliwiera różne zdania na temat jego leczenia, jednakże chciałabym podkreślić, że to ja jestem na co dzień przy naszym synku. Od samego początku towarzyszę mu przy wszystkich badaniach, zabiegach i to na mnie spoczywał ciężar podejmowania najcięższych decyzji" - podkreśliła Stępień.