Mają 30 lat i dość sukcesizmu. Nie chcą dłużej być "przegrywami"

- Nikt nie ma złych intencji w powtarzaniu, że "sky is the limit" - tłumaczy psycholożka z SWPS. - To ma służyć rozwojowi, ale młodzi ludzie, którzy nie są do końca ukształtowani, nabierają przekonania, że będą wartościowi tylko wtedy, jak będą lepsi od innych. A to przecież nieprawda – zapewnia. - Te blokady często biorą się z tego, że kiedyś nie byliśmy akceptowani przez rodziców, którzy wkładali nam do głowy ideały, marzenia, których sami nie zrealizowali.