Maja Bohosiewicz i Olga Frycz razem w Chorwacji. Wspominają dzieciństwo

Maja Bohosiewicz od paru lat prowadzi swoją firmę odzieżową. Gwiazda sprzedaje sukienki, swetry, legginsy i do promowania produktów często zaprasza swoje przyjaciółki. Tym razem przyszła pora na Olgę Frycz . Celebrytki spontanicznie wybrały się do Chorwacji, aby na tle tamtejszych plaż i uroczych, starych kamieniczek zrobić sesję zdjęciową promującą ubrania Le Collet .

Babski wyjazd Frycz i Bohosiewicz

Cała eskapada została oczywiście zrelacjonowana na Instagramie. Bohosiewicz opublikowała przepiękne zdjęcie, na którym pozuje wraz z roześmianą i promienną Frycz. Przy okazji wspomina dziecięce wyjazdy do Chorwacji z rodzicami.

"Chorwacja, to dla mnie wspomnienie dzieciństwa. Rok rocznie, kilka rodzin, przyczepa Niewiadow ciągnięta starym Fordem Transitem, słoiki z mięsem odgrzewane na kuchence gazowej. W nocy 70 stopni. 4 osoby w przyczepie, z czego tata, który chrapał jak stary mors i wataha komarów. A od rana znowu, szukanie krabów, łapanie fal i najpyszniejsze sladoledy (czyli lody po chorwacku, przyp. red.). Chorwacja to jest życie. Co wam będę mówić", nostalgicznie podsumowała Bohosiewicz.