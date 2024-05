Już nie musi pracować. Nie każdy wie, jak się dorobiła

Szerszej publiczności dała się poznać z produkcji takich jak "Wojna żeńsko-męska", "Pokaż, kotku, co masz w środku" czy serialu "Za marzenia". Została również prowadzącą polskiej edycji reality show "Love Never Lies", a od 2017 roku prowadzi firmę odzieżową.

Nie gryzła się w język. Duda "sprowokował" ją do wpisu o seksie

Nie gryzła się w język. Duda "sprowokował" ją do wpisu o seksie

Maja Bohosiewicz zwraca uwagę, aby produkty przez nią produkowane były jak najwyżej jakości, jednak to ma swoją cenę. Modele z metkalami jej marki znacznie przewyższającą ceny z popularnych sieciówek. Mimo to biznes dobrze prosperuje, a aktorka planuje dalszy rozwój, wprowadzając do oferty ubrania męskie i dziecięce.