WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 teściowa oprac. Klaudia Stabach 3 godziny temu Mają chore dziecko. Teściowa nie chce odwiedzić wnuczka Nieporozumienia z teściowymi to częsty problem młodych mam. Tym razem jedna z nich nie potrafi zrozumieć, dlaczego babcia jej synka nie chce przyjechać w odwiedziny i wymaga, żeby to oni przyjechali do nich, chociaż kilkulatek leży w łóżku i bierze antybiotyki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kobieta ma żal do babci jej syna (123RF) Na naszym forum WP Kafeteria pojawił się wątek, który wzbudził zainteresowanie wśród internautek z dziećmi. Autorka wpisu pożaliła się na teściów, którzy jej zdaniem nie mają w sobie empatii i nie chcą wykonać miłego gestu względem swojego wnuka. "Moja teściowa już chyba całkiem zgłupiała. Diagnoza u 4-letniego syna: zapalenie oskrzeli, antybiotyk i niech wyleży z tydzień minimum. Mieliśmy jechać do teściów (ok. 20 km) na wigilie, ale co oczywiście przy tych okolicznościach nie podjedziemy, o czym lojalnie ją powiadomiliśmy" - czytamy. Mama chorego 4-latka poprosiła teściową, żeby razem z mężem przyjechali do nich z prezentem dla wnuka, który wyczekuje zarówno zabawki jak i odwiedzi dziadków. Niestety kobieta stwierdziła, że nie ona zawiniła i nie będzie przed świętami poświęcać czasu na składanie wizyt. Jedna z komentujących stwierdziła, że autorka przesadza: "Daj spokój zapalenie oskrzeli to nie nowotwór ja normalnie bym pojechała z dzieckiem na święta, nic mu się nie stanie". Z kolei druga stanowczo popiera nastawienie młodej mamy: "Masakra tacy dziadkowie. Nie wiem co będą się starali przekazać dziadkowi a ich wnuczkowi swoją postawą. Niby w święta liczy się obecność, więź rodzinna, święta są dla ludzi a tu się okazuje, że lepienie pierogów na pierwszą gwiazdkę i przygotowanie wyżerki jednak najistotniejsze. Festyn a nie święta". A wy jakie macie zdanie w tym temacie? Zobacz także: "Wstydzimy się za pijane koleżanki, matki". Sytuacja alkoholiczek w Polsce Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne