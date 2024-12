Maja Hyży w szpitalu. Przeszła operację

Maja Hyzy lubi dzielić się z fanami fragmentami swojego życia prywatnego. Tym razem zdecydowała się opowiedzieć o trudnej sytuacji zdrowotnej, w jakiej się znalazła. Gwiazda musiała przejść operację biodra. Niestety jej rezultaty jak na razie dalekie są od ideału. Co się dzieje?

Znana wokalista dzieli się ze swoimi fanami szczegółami kłopotów zdrowotnych, z jakimi właśnie się mierzy. Hyży ma za sobą poważną operację.

- Miałam robioną rewizję biodra, czyli wymianę endoprotezy. Mam wiszące biodro, stąd jestem o kulach cały czas i przez kilka miesięcy będę musiała z nimi chodzić. Po kilku miesiącach będę miała wstawioną endoprotezę, która jest szyta na miarę jak u krawca za granicą. Będzie specjalnie dla mnie sprowadzana — opowiada w rozmowie z Plejadą wokalistka.

Maja Hyży miała operację. Tak dochodzi do siebie

Pomocy lekarzy Maja Hyży poszukała w szpitalu w Otwocku. To tam przeszła operację, a teraz poddaje się rekonwalescencji. Wszystko wskazuje jednak na to, że nieprędko wróci do pełni sił. Jak zdradziła Hyży, coś jest nie tak.

- Aktualnie mam bardzo złe wyniki, więc nie chcą mnie wypuścić do domu. Muszę siedzieć w szpitalu - powiedziała Hyży Plejadzie i nie kryła, że mocno poruszyła ją ta sytuacja. - Siedzę tutaj i szlocham - podkreśla.

To kolejna operacja Mai Hyży. Jak to przeżywają dzieci?

Gwiazda nie ukrywa, że z jej zdrowiem chwilowo nie jest najlepiej i odczuwa mocny dyskomfort. A to jeszcze nie koniec chirurgicznych perypetii! Okazuje się, że Hyży czeka kolejna operacja. Maja ma mieć wstawioną endoprotezę. Jak zdradziła w mediach społecznościowych, ma za sobą siedem operacji biodra.

Wokalistka przeżywa to, że nie może być ze swoimi dziećmi. Okazuje się, że maluchy także mają problem z tym, żeby pojąć, co się dzieje z mamą. Córka Hyży Tosia jest jeszcze malutka i trudno było ją uspokoić po tym, jak zrozumiała, że mama jest w szpitalu i nie wraca z nią do domu.

