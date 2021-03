Maja Hyży zdradziła czy ponownie wyjdzie za mąż

Czy Maja Hyży sformalizuje swój nowy związek?

- Nie myślimy o tym teraz, bo nie mamy czasu. Nie ma planu, bo plany są wtedy, gdy mówimy i rozmawiamy. My nie rozmawiamy o tym, bo to samo przyjdzie. Bez żadnej presji, bez żadnego narzucania, bo "już jest dzidzia na świecie i tak by wypadało", albo "co rodzina powie". Nie, my nie jesteśmy z tych, co zwracają na to uwagę. Czasy też już są całkiem inne. Jak będziemy czuć, że to już jest odpowiedni moment i mamy czas na to i chęci, to wtedy jak najbardziej - powiedziała w rozmowie z Plejadą.