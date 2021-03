Marta Manowska broni Piaska i martwi się o jego zdrowie

Kilka tygodni temu w sieci pojawił się kontrowersyjny filmik z 50 urodzin Andrzeja Piasecznego. Ostatnio na Instagramie artysta udostępnił nagranie ze szpitala, w którym leczy się na COVID-19. Oba posty wywołały spore zamieszanie, również w TVP. W obronie Piaska stanęła gwiazda stacji - Marta Manowska.

Marta Manowska wyraziła swoje zaniepokojnie o stan zdrowia Piaska i trzyma kciuki za jego szybki powrót do formy. Gwiazda TVP jest zszokowana opiniami osób, które sugerują, że piosenkarz nagrał wideoa to tylko po to, aby promować swoją nową płytę.

Manowska martwi się o stan zdrowia Piaska

- To, co zrobił teraz chapeau bas. Jak zobaczyłam, co działo się pod tymi komentarzami, to myślałam, że się przeżegnam w pewnym momencie. Uważam, że jeżeli ktoś się zdobywa na to, aby z respiratorem w nosie gdzie naprawdę nie wygląda wyjściowo nagrać film po to, żeby innym ludziom coś uświadomić, to jest to ważne. Byłam chyba jedną z pierwszych, która to zobaczyła przypadkowo. Nie zawahałam się przed tym, aby powiedzieć Andrzeju dużo zdrowia- czekamy na Ciebie.- powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

Afera po 50. urodzinach piosenkarza

7 stycznia Andrzej Piaseczny świętował 50. urodziny i z tej okazji wyprawił przyjęcie, na które zaprosił bliskich znajomych. W otoczeniu kilku gwiazd wznosił toasty i czuł się na tyle swobodnie, by mówić o swoich poglądach politycznych. Wszystko nagrał Nergal, który po imprezie wideo udostępnił w internecie.

Film z urodzin Piaska do dziś wzbudza mieszane uczucia wśród fanów wokalisty. Zostało skomentowane również przez przedstawicieli TVP. Stacja wydała specjalne oświadczenie z komunikatem w sprawie dalszej współpracy z Piasecznym.

Stacja zapewniła widzów, że Andrzej Piaseczny nie zniknie z drugiego sezonu The Voice Senior, bo ten nagrano z wyprzedzeniem, a poprawianie odcinków w czasie pandemii byłoby zbyt kosztowne i ryzykowne. Czy zatrudnią go przy kolejnych produkcjach, na razie nie wiadomo.

Na temat współpracy Piasecznego z programem wypowiedziała się gwiazda stacji Marta Manowska.

- Ja uważam, że Andrzej Piaseczny ma w sobie taką charyzmę, taki charakter, takie podejście do naszych seniorów, że wręcz bym zaryzykowała stwierdzenie, że jest ich ulubieńcem i wszyscy chcieli się dostać do jego ekipy. Sposób przygotowania, przemyślenia. On nie mówi, żeby mówić. On ma wszystko wynotowane. Skupia się na tym, słucha, wynotowuje. Jest też niezwykle oczytanym człowiekiem. Byłoby go bardzo brak. Myślę, że ktoś mu zrobił słaby dowcip. Myślę, że każdy powiedziałby to samo. Czy Alicja, czy Iza, czy Witold, że my sobie trochę nie wyobrażamy the voice Senior bez Andrzeja – powiedziała portalowi Jastrząb Post.

Marciniak o przejściu posłanki Lewicy do Jarosława Gowina. Smutny komentarz