Maja Ostaszewska do polityków: "Ponosicie odpowiedzialność za wywołane waszym podjudzaniem ataki agresji na niewinnych ludzi"

Maja Ostaszewska: ostre słowa do polityków

"Chcę powiedzieć; Wszystko jest ok, jesteście ok, jesteście normalni. Rodzimy się z taką czy inną seksualnością lub aseksualni. Tak jest od zawsze i jest to całkowicie naturalne. I każdy z nas ma takie samo prawo do miłości i szacunku. Pamiętajcie, że wykrzykujący wulgarne słowa pod waszym adresem, agresywni ludzie pokazują tak naprawdę swoją niewiedzę, frustrację. Lęk podsycany obrzydliwą propagandą" – tłumaczyła aktorka.