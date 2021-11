Maja Ostaszewska zorganizowała zbiórkę dla uchodźców. Teraz jedzie na granicę

Ostaszewska jest poruszona losem migrantów

Maja Ostaszewska podziękowała wszystkim, którzy wsparli zbiórkę i podkreśliła, że nie spodziewała się aż tak wielkiego odzewu. Aktorka napisała również, że niektóre podarowane rzeczy nie nadawały się na granicę, w związku z czym zostaną one przekazane potrzebującym z okolic Warszawy. Swój emocjonalny wpis zakończyła słowami: "Jadę, bo nikt nie zasługuje na to, by umierać w lesie".