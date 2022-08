Maja Staśko zawalczy na gali MMA. Zdradziła, dlaczego się na to zdecydowała

Liczy też na to, że w końcu rozpocznie dyskusję o zgodzie. Walka w oktagonie to nie jest jej zdaniem przemoc, a sport, który ma określone zasady, akceptowane przez zawodników. "Przemoc jest wtedy, kiedy nie ma zgody. Z tym przekazem będę mogła dotrzeć do osób, które dostają wyłącznie dyskryminujące komunikaty oparte na hejcie. Nie chcę takiego świata. A tu mogę go zmienić, choć trochę" - podsumowała.