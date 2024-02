Mają "syndrom tatusia". Dowiadują się o tym dopiero w dorosłym życiu

– W związkach romantycznych kobieta może wybierać mężczyzn na podobieństwo ojca. Mężczyzn obojętnych, niedostępnych, przemocowych, z którymi nie będzie przestrzeni na zbudowanie relacji bezpiecznej, zdrowej. To jest to, co zna. To, co daje złudne poczucie bezpieczeństwa ("znam te schematy, więc czuję się bezpieczniej") – mówi psycholożka.