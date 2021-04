Majka Jeżowska opowiedziała o synowej. Jak wygląda ich relacja?

Majka Jeżowska dla swojego syna Wojtka porzuciła karierę rockmanki i zajęła się tworzeniem muzyki dla dzieci. Jej utwory szybko weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej, a takie piosenki jak "A ja wolę moją mamę" do dziś są uwielbiane przez najmłodszych.

Przyjaźń z synową

Dzisiaj syn Majki Jeżowskiej ma 39 lat i na co dzień jest producentem filmowym i reżyserem, a jeden ze swoich obrazów poświęcił nawet Majce Jeżowskiej. Film "Majka i jej pokojowy Wall of death", który dotyczy właśnie piosenkarki, został pokazany na festiwalu Pol’and’Rock. Wojciechowi układa się jednak nie tylko w życiu prywatnym, lecz również w zawodowym - mężczyzna w 2020 roku poślubił swoją wieloletnią partnerkę, Sophie Kulę. Co ciekawe, para w podróż poślubną do Japonii pojechała z... Majką Jeżowską.