Majka Jeżowska porównała Andrzeja Dudę do Zenona Martyniuka. Teraz musi się wytłumaczyć

Majka Jeżowska tłumaczy się ze swojego porównania

Do grona tych osób dołączyła Majka Jeżowska, która po ogłoszeniu wyników napisała na swoim profilu na Facebooku: "Wybieraliśmy wykładem noblowskim Olgi Tokarczuk, a sylwestrem marzeń Zenka Martyniuka. Wygrał Zenek". To porównanie zaczerpnęła od jednego z internautów.

Jej wpis wzbudził wiele kontrowersji. Dzisiaj piosenkarka tłumaczy, co miała na myśli. " Nie obraziłam nikogo. Nie powiedziałam, że to źle ani że to wybór między inteligencją a buractwem. Dla mnie to było wyłącznie porównanie czytania książek i słuchania bardzo prostej muzyki i że ona wygrała. Wygrała najpopularniejsza i najprostsza forma muzyki"- mówiła w rozmowie z "Onet Rano".