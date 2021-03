Makijaż krok po kroku. Wskazówki dla początkujących

Makijaż krok po kroku – przygotuj skórę

Makijaż krok po kroku – wybierz podkład

Pamiętaj, że mniej znaczy więcej, więc podkład nakładaj w niewielkiej ilości, delikatnie wklepując w twarz – od czoła, aż za linię żuchwy. Drobne naczynka czy wypryski lub cienie pod oczami to robota dla korektora, więc unikaj nakładania grubszej warstwy podkładu, to niczego nie zmieni!

Makijaż krok po kroku – dopasuj korektor

Gdy już nałożysz podkład, przyjrzyj się twarzy. Zwróć uwagę na takie miejsca jak skrzydełka nosa, broda czy dolne powieki. Czego oczekujesz od korektora? To jest istotne pytanie, bo korektor, podobnie jak podkład, powinnaś dobrać do swoich potrzeb.

Makijaż krok po kroku – nałóż puder

Makijaż krok po kroku – a może cień do powiek?

Cień do powiek możesz wybrać, sugerując się porą dnia, okazją, ubraniem, modą, porą roku lub klasycznie – kolorem tęczówki. Ogólna zasada mówi, by dobierać kolory cieni do powiek na zasadzie kontrastu, tak, by kolor tęczówki wybijał się jak najmocniej.