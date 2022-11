Burzliwe życie uczuciowe Małgorzaty Braunek. Pierwszy ślub wzięła na złość matce

Małgorzata Braunek poznała Janusza Guttnera, gdy była jeszcze dzieckiem. Do rodzinnego domu przyprowadziła go przyrodnia siostra Małgorzaty, Ewa. Był bowiem jej szkolnym kolegą. Ponownie spotkani się w warszawskiej szkole teatralnej. Guttner właśnie kończył edukację i miał już na koncie główną rolę w filmie "Niekochana". Po debiucie wróżono mu wielką karierę. Małgorzatę Braunek dostrzegł dopiero, gdy zauważył jej nazwisko w obsadzie filmu "Wycieczka w nieznane". W produkcji zagrali parę i bardzo się do siebie zbliżyli.