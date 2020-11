Małgorzata Kożuchowska pochwaliła się prezentem od syna. Szczęśliwa mama

Małgorzata Kożuchowska od lat jest obecna w show-biznesie i regularnie pojawia się w popularnych serialach czy na deskach teatru. Jednocześnie aktorka unika pokazywania się publicznie w towarzystwie męża i syna. Jeśli pojawiają się w mediach ich wspólne zdjęcia, to kilkuletnie dziecko zawsze ma zasłoniętą twarz lub stoi tyłem.

Jaś był długo wyczekiwanym dzieckiem, gdy w końcu przyszedł na świat, to Kożuchowska znacząco przeorganizowała swoje życie i od tego czasu na pierwszym miejscu zawsze stawia macierzyństwo.

Do tego stopnia, że chłopiec nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo popularna jest jego mama. "My bardzo mało oglądamy telewizji w domu, więc naprawdę sporadycznie, na palcach jednej ręki mogłabym policzyć, kiedy on mnie zobaczył nagle na ekranie telewizora" - wyznała w rozmowie z serwisem plotek.pl.