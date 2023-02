Małgorzata Ohme w nietypowym płaszczu. To idealna "przejściówka" na czas między zimą i wiosną

Małgorzata Ohme w pikowanym płaszczu

Małgorzata Ohme, idąc do pracy, zdecydowała się na duet jeansów z prostymi nogawkami i szarej bluzy z kapturem. Bardziej zwyczajnie chyba być nie mogło. Lecz stylizację uratował czarny, pikowany w romby płaszcz, który sięgał niemal do samej ziemi. Takie okrycie wierzchnie jest nie tylko gustowe, ale przede wszystkim zapewnia ciepło. Dodatkowo będzie pasowało do wszystkiego: legginsów, spódniczek, swetrów czy sukienek dzianinowych. To bez wątpienia trafiona inwestycja na okres przejściowy między zimą a wiosną, który zaraz się rozpocznie.