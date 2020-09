Małgorzata Potocka martwi się o ciężarną córkę. Weronika Ciechowska będzie rodziła w USA

33-letnia Weronika jest jedyną córką Grzegorza Ciechowskiego i Małgorzaty Potockiej. Na co dzień mieszka w Nowym Jorku, gdzie układa sobie życie u boku drugiego męża Victora Alexandra Polanco. Wcześniej była żoną Amerykanina Charlesa Weissa. Na co Weronika pracuje jako instruktorka jazdy konnej, ale w tej chwili odkłada na bok zawodowe sprawy, ponieważ niedługo zostanie mamą.

Weronika Ciechowska była ukochaną córką zmarłego w 2001 r. muzyka. Gdy Ciechowskiego zabrakło, chodziła do podstawówki. – Ludzie mają wobec mnie duże oczekiwania. Pytają, kiedy zacznę śpiewać albo czy myślałam kiedyś o aktorstwie. Ale my z siostrą Matyldą zawsze szłyśmy własną drogą –opowiadała kilka lat temu. – Gdyby tata żył, może nie wyjechałabym do Stanów? Może wydałabym płytę? On na pewno popierałby moje decyzje, nawet bardzo odmienne od jego wyborów. Był indywidualistą i cenił indywidualistów – podkreśliła.