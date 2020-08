Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała zdjęcie z kanapy. Fani zauważyli butelkę w tle i posypały się pytania

Niedawno życie prezenterki przewróciło się do góry nogami. Odkąd na świcie pojawił się jej trzeci syn Henryk, poświęca wiele czasu rodzinie, ale w przypadku Małgorzaty Rozenek-Majdan nie oznacza to rezygnacji z kariery. Młoda mama szybko wróciła do pracy i dzieli się opieką nad synem ze swoim mężem.