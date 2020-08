Małgorzata Rozenek w butach za ponad 2,5 tys. zł. To nie są zwykłe adidasy

Małgorzata Rozenek to królowa ekskluzywnych i nietypowych dodatków. Szczególnie lubi markowe buty, którymi już nie raz zachwyciła swoich fanów. Tym razem nie było inaczej. Gwiazda opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym szczególną uwagę zwracają właśnie jej miętowe sneakersy. Czujne oko obserwatorek prowadzącej "Projekt Lady" wychwyciło, jaki to model, ile kosztuje i gdzie można go kupić.