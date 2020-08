Małgorzata Rozenek-Majdan w białych szortach na lato. Ta długość będzie pasować każdemu

Lato w pełni, a to oznacza, że coraz bardziej odsłaniamy nasze ciała. Małgorzata Rozenek-Majdan wróciła do treningów, by zadbać o swoją formę po ciąży. Jej sposobem na cardio jest wycieczka rowerowa. Na tę okazję wybrała białe szorty, których długość będzie odpowiednia dla każdej z nas.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Małgorzata Rozenek-Majdan w białych szortach na lato (ONS)