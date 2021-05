Małgorzata Rozenek-Majdan z synkiem i mężem. Gwiazda opublikowała rodzinne zdjęcie z wakacji.

"Każdego dnia budząc się i zasypiając, dziękuje Bogu i losowi, że pozwolił mi zostać Mamą. Jak patrzę na swoich synów, wyrastających na wspaniałych, mądrych mężczyzn i na tego najmłodszego, który jest ukoronowaniem długich starań, to nie mogę nie myśleć, że gdyby nie In vitro to nie byłoby ich ze mną. Wiem, że dla kogoś, kto nie miał problemów z zajściem w ciąże, to nie jest jakiś ważny temat, ale dla mnie równy dostęp do In vitro, refundowanie tej metody, uświadamianie społeczeństwa o tym jak wygląda, to życiowa misja. Ze wszystkich ról, jakie mam w życiu, rola Mamy jest najważniejsza" - przekonywała publicznie.