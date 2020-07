Zuzanna Szadkowski zagrała w "Plotkarze". "To w Polsce przeżyłam najlepsze imprezy"

Zuzanna Szadkowski zagrała m.in. w "Rodzinie Soprano". Jak sama mówiła w jednym z wywiadów, miała szczęście, że została wybrana. Kolejny fart, jej zdaniem, to udział w produkcji "Plotkara", dedykowanej nastolatkom. – Z biegiem czasu ta rola rozwinęła się w prawdziwe ''spełnienie marzeń'' i pozytywnie wpłynęła na moją karierę – tłumaczyła w rozmowie z Gazetą Wyborczą aktorka polskiego pochodzenia.

W tym samym wywiadzie wspominała, że choć od trzeciego roku życia mieszka w USA, do Polski stara się przyjeżdżać jak często to możliwe. – Jako dziecko mieszkałam na warszawskiej Ochocie i nadal mam tam cudowną rodzinę oraz przyjaciół, z którymi lubię spędzać czas. Bliscy mojego ojca pochodzą z Sochaczewa. Często spędzałam w Polsce wakacje - byłam na Mazurach, w Krakowie, Władysławowie i na Helu. To w Polsce przeżyłam najlepsze imprezy! – opowiadała Zuzanna Szadkowski.