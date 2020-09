Małgorzata Sadowska o ciemnej stronie branży filmowej. Dołączyła do akcji #metoo

Małgorzata Sadowska #metoo

Późniejsze sytuacje, które opisywała były już dużo bardziej niebezpieczne. "Przetrwałam bowiem dzień, w którym dużo starszy, ceniony pracownik radia, w którym byłam stażystką, niespodziewanie przycisnął mnie do ściany i literalnie wpił mi się w usta. Dwukrotnie wyszłam cało z opresji, salwując się ucieczką ze spotkań ze starszymi kolegami z branży dziennikarskiej i filmowej, kiedy okazywało się, że nasze pogaduszki przybierają nieoczekiwany (w każdym razie dla mnie) obrót. Ocalałam, wyciągając za nogę z własnego mieszkania innego starszego, szanowanego dziennikarza. Był pijany, agresywny, bardzo ciężki i do dziś nie wiem, skąd miałam tyle siły, żeby go wywlec – może zadziałał instynkt samozachowawczy?" – opowiadała.