Małgorzata Socha pochwaliła się autem. Ten model jest wart fortunę

- Wiele znanych i popularnych osób angażuje się w ekologiczne akcje uświadamiające. Rośnie więc świadomość ludzi i to jest super (...) Ważne jest to, żeby mądrzejsi, albo bardziej świadomi uczyli innych ludzi. To też jest trochę kreowanie naszej rzeczywistości, ale fajnie, żebyśmy robili to w mądry sposób. Można wykorzystywać swoją pozycję do tego, żeby świat był lepszy - mówiła w wywiadzie dla portalu "Plejada".