Wiktoria Gąsiewska zwiedza Dubaj. Kadry jak z bajki. "Księżniczka!"

Wiktoria Gąsiewska po rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim

Kiedy media obiegła informacja od samych zainteresowanych, że krążące plotki to prawda, nikogo to za specjalnie nie zdziwiło. Uważni obserwatorzy wcześnie zauważyli, że między parą nie układa się dobrze, a przesłanki potwierdzały, że aktorzy nie są już razem. Sam Zdrójkowski mówił o tym, jak bardzo to przeżył, jednak, podobnie jak Gąsiewska, nie zamierza stać w miejscu i idzie dalej. Adam również nie tak dawno wyjechał na dalekie wakacje, na które zarał ze sobą swoją mamę. Wiktoria wybrała równie odległy kierunek i, co widać, odpręża się po tegorocznych przejściach.