Małgorzata Socha podzieliła fanów. Pod jej postem rozpętała się burza

Wielkanocne zdjęcie Sochy wzbudza kontrowersje

W ubiegłym roku też była afera

- Czemu aż tak dużo talerzy? Miało być #zostańwdomu, a tu widzę coś innego..., - A tam jakieś zgromadzenie się szykuje, trzeba zgłosić, Co to za zgromadzenie? – pisali po postem internauci.

– Na co dzień pracuje u nas niania Dominika. Nie mogła wrócić na święta do swoich rodziców, dlatego przyszła ze swoim mężem do nas, bo i tak po pracy wraca do niego do domu, więc koło się zamyka. Od początku tego wszystkiego przebywamy tylko w swoim gronie – wyjaśnia Socha. – Znamy się już wiele lat, więc jesteśmy jak rodzina–mówiła w rozmowie aktorka.