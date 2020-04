Małgorzata Socha pokazała kuchnię. Uwagę internautów zwróciły płytki

Małgorzata Socha ma otwartą kuchnię, w której królują jasne kolory. Na ścianach widnieją klasyczne białe kafelki z połyskiem, o prostokątnym kształcie. Do tego dobrała gładki biały blat oraz przeszklone szafki kuchenne. Okap aktorki ma srebrny, metalowy brzeg, dzięki czemu komponuje się z zaokrąglonym kranem. Aktorka zrezygnowała z płyty indukcyjnej, stawiając na kuchenkę gazową. W oddali widać również salon Małgorzaty Sochy, w którym także króluje biel. Zza dużych, dwuskrzydłowych drzwi można dostrzec jej ogród, na którym chętnie spędza czas, co pokazuje na innych zdjęciach.

"To, co proponujesz bardziej pasuje do nowoczesnych wnętrz. U mnie jest klasycznie, mało tego to się nigdy nie nudzi" – zapewniła Małgorzata Socha.