Małgorzata Socha spędza wakacje nad Bałtykiem. Wybrała nietypowy nocleg

Co ciekawe, para poznała się właśnie nad Bałtykiem! 16-letnia wówczas Socha przebywała na wakacjach w Darłówku, a nieco starszy Wiśniewski pracował dorywczo jako ratownik. Nic dziwnego, że aktorka ma do dziś słabość do polskiego morza. Na tegoroczne wakacje z całą rodziną wybrała się… kamperem.