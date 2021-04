Małgorzata Socha szykuje się do urodzin. O jakim prezencie marzy?

W przeciwieństwo do innych koleżanek z branży, dość oszczędnie opowiada o swojej rodzinie i nie tylko. Najczęściej na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć zdjęcia z planów zdjęciowych albo wspominkowe posty. Małgorzata Socha już niedługo będzie obchodzić 41. urodziny. W rozmowie z jednym z portali aktorka wyjawiła, jak będzie wyglądać świętowanie.

Socha ma jedno marzenie urodzinowe

Aktorka, choć może poszczycić się olbrzymią sympatią rodaków, niestety borykała się z hejtem. Socha pochwaliła się zdjęciami z wyprawy górskiej, co bardzo nie spodobało się niektórym internautom, którzy wytknęli gwieździe, że ze względu na swój status może znacznie więcej, niż szarzy obywatele i korzysta z miejsc, które dla innych są wyłączone ze względu na obostrzenia.

"Na pewno spędzę je w domu z rodziną – nie ma innej możliwości. A mój wymarzony prezent? To to, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i żeby ta pandemia się skończyła" - powiedziała aktorka.

Życzenie Sochy jest bardzo potrzebne i na czasie – w końcu każdy chce nareszcie wrócić do normalności. Oby marzenie urodzinowe aktorski szybko się ziściło.

