Partnerka Macieja Zakościelnego pokazała synów. Wybrała się z dziećmi na spacer

Wyka uchwyciła rodzinny spacer

Paulina Wyka jest bardzo szczera z internautami i nie ma problemu z wyrażaniem własnych opinii na tematy związane z życiem osobistym i zawodowym. Modelka często opisuje to, w jaki sposób łączy ze sobą karierę i wychowywanie dzieci. Co pewien czas publikuje także stare zdjęcia, najczęściej z czasów ciąży, aby pokazać, jak zmieniła się na przestrzeni miesięcy.

Jednym z głównych tematów poruszanych na kontach w mediach społecznościowych u Wyki jest weganizm. Modelka nie tylko go propaguje, ale czyni to po to, aby uświadomić innym osobom, ile szkód wyrządza chów przemysłowy. Partnerka aktora często też mierzy się ze stereotypem młodej mamy, która pod naciskiem innych musi wrócić do formy sprzed porodu za wszelką cenę. Wyka jest dowodem na to, że proces powrotu do dawnej sylwetki jest żmudny i długi.