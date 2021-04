Oto co robi córka Foremniak. Ola nie narzeka na brak pracy

Pani psycholog

"W ostatnim czasie jej gabinet przeżywa prawdziwe oblężenie. Niełatwy czas trwającej już od ponad roku pandemii, izolacja i brak kontaktów międzyludzkich - wszystko to sprawia, że dużo pacjentów szuka pomocy w gabinetach psychologów" - czytamy w "Rewii".

Jak mówi córka Foremniak, szanuje swoją mamę, jednak podkreśla, że "nie są przyjaciółkami i nie chodzą razem na zakupy". Dawnej aktorka była przede wszystkim skupiona na karierze i nie poświęcała córce zbyt wiele czasu. To oraz śmierć ojca i ojczyma były dla Jędruszczak trudnymi doświadczeniami. Wszystko to wpłynęło jednak na charakter dziewczyny i jej podejście do pracy. Jak pisze "Rewia", pacjenci bardzo chwalą sobie sesje z Olą.