Małgorzata Socha w wiosennej stylizacji. Uwagę zwraca uroczy, słomkowy kapelusz

Słomkowy kapelusz za mniej niż 50 złotych

Ten stylowy dodatek na lato to "must have" każdej kobiety. Chroni przed słońcem, do tego uroczo prezentuje się w zestawieniu z kobiecą, zwiewną sukienką. Oczywiście nie każdemu dobrze w kapeluszach, ale nawet dla własnej ochrony, warto mieć słomkowy kapelusz w swojej garderobie.