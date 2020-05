Małgorzata Socha z mamą w tych samych stylizacjach. Wyglądają jak siostry

Małgorzata Socha ewidentnie nie może doczekać się Dnia Matki. Świętowanie zaczęło się już 4 dni przed oficjalną datą. Z tej okazji zaprosiła swoją mamę do wspólnej "sesji zdjęciowej", oczywiście na odległość.

Małgorzata Socha w sesji zdjęciowej ze swoją mamą

Kobiety wystąpiły w tych samych stylizacjach i trzeba przyznać, że efekt wyszedł świetny! Widać, że każda z nich dodała kilka elementów, które bardziej spersonalizowały ich kreacje. Uwagę przyciąga biała sukienka. Krój za kolano i kołnierzyk sprawiają, że look będzie odpowiedni dla każdej grupy wiekowej. Aktorka dodała czarny pasek i zdecydowała się odpiąć kilka guzików, natomiast mama gwiazdy kreacje zestawiła z białą torebkę, która dodaje elegancji.

Internauci byli zachwyceni efektami tej "współpracy". W komentarzach pojawiły się pozytywne komentarze i komplementy. "Piękne te białe sukienki!", "Jesteście boskie! Wszystkiego dobrego dla was dziewczyny!", "Piękna mama! No i córka, ale to oczywiste" – pisali.