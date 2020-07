Małgorzata Trzaskowska o tym, czy z małego mieszkania przeprowadzą się do Pałacu Prezydenckiego. "To, co najlepiej działa w małżeństwie to równowaga"

Wyścig o fotel prezydencki nadal trwa. 12 lipca dowiemy się, czy pod Pałacem Prezydenckim stanie wóz przeprowadzkowy, czy też niekoniecznie. Małgorzata Trzaskowska, kandydatka na pierwszą damę, w jednym z ostatnich wywiadów, zdradziła kilka szczegółów z ich rodzinnego życia.

Temat, który nadal najbardziej porusza wszystkich Polaków to wybory. 12 lipca do drugiej tury stanie obecny prezydent Andrzej Duda i kandydat KO Rafał Trzaskowski. Bój toczy się również o stanowisko pierwszej damy. Małgorzata Trzaskowska bardzo wspiera swojego męża. Niedawno dołączyła do mediów społecznościowych, udziela również wielu wywiadów.

Małgorzata Trzaskowska o Pałacu Prezydenckim

W ostatniej rozmowie z "Faktem" opowiedziała, jakim mężem i ojcem jest Rafał Trzaskowski. Wytłumaczyła również, jaki jest ich przepis na udany związek. – To, co najlepiej działa w małżeństwie to równowaga między obojgiem: zrozumienie i akceptacja partnera w jego pasjach oraz zajęciach. Udaje się nam zachować ten balans, a polityka to jeden z klocków tej układanki obok np. rodziny, książek, przyjaciół – tłumaczyła.

Mówiła również o tym, że każdą decyzję dotyczącą ich rodziny podejmują razem. Podobnie było ze startem Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, dlatego nie boi się o reakcje dzieci na kampanię prezydencką.

Została również zapytana o to, czy jest gotowa na przeprowadzkę na Krakowskie Przedmieście. – Może trudno w to uwierzyć, ale naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym. Najpierw trzeba wygrać wybory. To jest teraz ważne i nas pochłania. Na pewno kochamy nasz dom na Ursynowie i jego przytulną, blokową zwykłość, ciasną klatę, balkon, na którym uwielbiamy spędzać czas i sąsiadów. Trudno mi dziś myśleć, że gdzieś tam jest czy będzie jakiś inny dom. Ale czas pokaże – zakończyła.

