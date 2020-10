Małgorzata Trzaskowska reaguje na wyrok TK. "Odbierzemy wam władzę"

Wyrok TK – aborcja

W środę do sędziów TK o rozsądek apelowała Małgorzata Trzaskowska. "Dajcie nam, kobietom, decydować o sobie. Jesteśmy mądre, rozważne i odpowiedzialne. Zaufajcie nam" – prosiła, dodając zdjęcie ze swoją córką. Wypisały też takie hasła: "Wyrok na kobiety" i "Powiedz komuś". Na nic się to jednak nie zdało.

Żona prezydenta Warszawy nie przeszła obojętnie obok wyroku Trybunału. "Odbieracie nasze prawa? My odbierzemy wam władzę" – skomentowała krótko, acz dosadnie.

W rozmowie z WP Kobieta zaznaczyła, że gdyby została pierwszą damą, zawalczyłaby o prawo Polek do aborcji. "Jest to tak istotny dla kobiet temat, że zabieranie głosu w tej sprawie jest niezbędne, zwłaszcza gdy pojawiają się inicjatywy traktujące kobiety instrumentalnie. Dziś mamy w Polsce kompromis, który nie jest idealny dla różnych stron, ale zgoda i zrozumienie innego punktu widzenia jest istotą kompromisu" – wyjaśniła przed wyborami prezydenckimi Małgorzata Trzaskowska.

Agata Duda po wygranej męża wyjaśniła, że to jej wybór zachowywać milczenie. Innego zdania była jej poprzedniczka Maria Kaczyńska. Mimo że nie wyobrażała sobie aborcji "na życzenie", to nie chciała piekła kobiet. Zależało jej, by obowiązujące za jej życia przepisy nie zmieniały się.