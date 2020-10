TK zakazuje tzw. aborcji eugenicznej. Co myśleli o tym Maria i Lech Kaczyńscy?

W marcu 2007 r. Maria Kaczyńska zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego przedstawicielki mediów z Moniką Olejnik na czele – to ona wyszła wtedy z propozycją apelu do posłów, by ci zostawili kompromis aborcyjny w spokoju. Ówczesna pierwsza dama przytaknęła dziennikarce. To była reakcja na pomysł wpisania do konstytucji ochrony życia od chwili poczęcia.