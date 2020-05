Malia i Sasha Obama w dokumencie "Becoming". Są dumne z matki

Michelle Obama - córki

- Cieszę się, że jest dumna z tego, co zrobiła - powiedziała Sasha, która właśnie ukończyła pierwszy rok studiów na University of Michigan. – Uważam, że jest to najważniejsza rzecz dla człowieka, być z siebie dumnym - dodała. Malia, studentka Harvardu, zauważyła zaś, że ich matka "nie jest już poddawana tej samej analizie, co kiedyś" i teraz jest w stanie robić więcej – przede wszystkim dla samej siebie.