Mało wynajmujących o tym wie. Możesz ubiegać się o wyższy zwrot

Wpłacenie kaucji przy podpisaniu umowy wynajmu lokum to już standardowa procedura. Wynajmujący pobiera ją jako zabezpieczenie, gdyby w mieszkaniu doszło do jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń. Zazwyczaj kaucja to wysokość jednego lub dwóch miesięcznych czynszów. Jednak zgodnie z prawem o ochronie lokatorów, kaucja nie może być wyższa niż suma dwunastu czynszów.