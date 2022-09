Mały błąd zmienił jej życie. Wszystko przez pomyłkę ojca

Skutki na lata

Imię, które oficjalnie nosi młoda Brytyjka, to skrót od cholecystektomii, czyli terminu medycznego odnoszącego się do operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego. To jednak nie koniec przygód. Nie każdy wie, jak powinno wymawiać się jej imię. Coal, Cole - dziewczyna wymieniła kilka form. Jak się później okazało, nie ona jedyna mierzy się z takim problemem. Pod opublikowanym w sieci nagraniem pojawiły się komentarze osób, których rodzice popełnili podobny błąd.